Nikšić u Tuzli predstavio fiskalne reforme Vlade FBiH, najavljene jače kontrole i uređenje bankarskog sektora

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić boravio je večeras u Tuzli, gdje je u Bosanskom kulturnom centru održana tribina na kojoj su predstavljeni rezultati rada Federalne vlade, kao i reformski zakoni koji su upućeni u parlamentarnu proceduru.

U fokusu razgovora bile su fiskalne i prateće reformske mjere koje su, prema riječima učesnika tribine, pripremane kroz opsežnu javnu raspravu tokom prethodna dva mjeseca. Naglašeno je da je cilj ovih zakonskih rješenja uređenje bankarskog sektora, stabilnije funkcionisanje privrede i jača zaštita građana kroz jasniju i strožiju regulaciju.

Posebno je istaknuto da se novim zakonima uvode mehanizmi kontrole određenih naknada, ali i da se jača uloga države u nadzoru ključnih finansijskih tokova. Ove reforme predstavljene su i kao dio šireg procesa prilagođavanja Bosne i Hercegovine obavezama koje je očekuju na evropskom putu.

Tokom tribine dotaknuto se i aktuelnih političkih tema, uključujući pitanje funkcionisanja Fiskalnog vijeća BiH. Iznesen je stav da se ne može davati legitimitet institucijama i odlukama koje nisu formirane u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, te da se državni interesi i principi ne bi smjeli dovoditi u pitanje ni zbog kakvih finansijskih iznosa.

Predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a BiH Tuzla Dževad Hadžić rekao je da je cilj tribine bio da se građanima, kroz konkretne podatke i pokazatelje, predstavi šta je Federalna vlada uradila u protekle tri godine, te da se napravi poređenje s ranijim periodima. Naglasio je da su brojni politički napadi i optužbe na račun Vlade, prema njihovom stavu, neutemeljeni i da se to može pokazati kroz mjerljive rezultate.

Posebna pažnja posvećena je mjerama koje imaju direktan uticaj i na Tuzlanski kanton, među kojima su smanjenje doprinosa i povećanje minimalne plate. Istaknuto je da SDP u Tuzlanskom kantonu snažno podržava politike koje dolaze s federalnog nivoa i koje, kako je rečeno, imaju konkretne efekte na standard građana.

Tribina je protekla uz aktivno učešće građana, a iz SDP-a BiH poručeno je da će i u narednom periodu nastaviti s direktnom komunikacijom s javnošću i predstavljanjem rezultata rada kroz konkretne mjere i projekte.