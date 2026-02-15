Njemački način sipanja goriva može vam donijeti uštedu

Iako se čini kao sitnica, vrijeme kada sipate gorivo može imati uticaj na trošak koji izdvajate. Metoda koju već primjenjuju brojni vozači u Njemačkoj zasniva se na izboru dijela dana s nižim temperaturama, jer tada gorivo ima veću gustoću, pa se po istom plaćenom litru dobija nešto veća energetska vrijednost.

Stručnjaci savjetuju takozvani „njemački stil sipanja goriva“, odnosno da se rezervoar puni rano ujutro ili kasno navečer, kada su temperature zraka niže. Prema podacima njemačkog auto-kluba ADAC, razlika u cijeni goriva tokom dana u određenim uslovima može iznositi i do 10 centi po litru,prenose regionalni mediji.

Objašnjenje je u fizici, jer se gustoća benzina i dizela mijenja s temperaturom. Kada je hladnije, gorivo je gušće, što znači da za istu zapreminu može sadržavati nešto više energije nego u toplijem dijelu dana. Zbog toga se preporučuje sipanje goriva u jutarnjim ili večernjim satima.

Ipak, treba imati u vidu da se gorivo na benzinskim pumpama skladišti u podzemnim rezervoarima gdje je temperatura prilično stabilna, pa razlike između jutra i poslijepodneva nisu velike, ali mogu postojati.

Stručnjaci navode i dodatne načine za racionalniju potrošnju. Preporuka je da se gorivo sipa kada ste već na putu, a ne da se ide posebno do pumpe samo zbog toga. Također, treba izbjegavati veće gužve na pumpama, jer čekanje u redu s upaljenim motorom povećava potrošnju. Savjet je i da se prestane sa sipanjem odmah nakon što pištolj automatski prekine dotok goriva, jer je to znak da je rezervoar pun, a daljnje sipanje može dovesti do prelijevanja i nepotrebnog troška.