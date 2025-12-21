Nova godina, stara obećanja: Zašto se uvijek vraćamo na isto

Foto: Pexels

Nova godina za mnoge simbolizira novi početak, velike odluke i još veća očekivanja. Ipak, iz godine u godinu često se vrtimo u istom krugu obećamo sebi da ćemo „ovaj put drugačije“, a vrlo brzo shvatimo da smo ponovili iste greške. Ako vam ovo zvuči poznato, niste usamljeni.

Trošimo više nego što možemo podnijeti

Doček, nova garderoba, pokloni, putovanja  u želji da sve izgleda savršeno, lako zaboravimo na granice vlastitog budžeta. Rečenica „ma jednom se živi“ zvuči dobro u decembru, ali već u januaru postaje pitanje kako izdržati do kraja mjeseca.

Sami sebi postavljamo nerealna obećanja

Odjednom želimo promijeniti sve prehranu, tijelo, navike, posao, životni stil. Entuzijazam traje kratko, jer problem nisu ciljevi, nego očekivanje da se sve dogodi preko noći.

Biramo doček koji zapravo ne želimo

Odlazimo tamo gdje „svi idu“, s ljudima s kojima se ne osjećamo potpuno svoji, a često se ispostavi da su najljepši dočeci oni bez gužve, pritiska i potrebe da se bilo kome išta dokazuje.

Vjerujemo da će se život promijeniti u ponoć

Nova godina jeste simbolična prekretnica, ali nije magija. Promjene ne dolaze s prvim sekundama januara, već kroz male, svakodnevne korake.

Možda te greške i nisu tako loše – podsjećaju nas da smo ljudi, nesavršeni i stvarni. A ako ove godine uspijemo izbjeći makar jednu od njih, to bi već moglo biti sasvim dovoljno za dobar početak.

