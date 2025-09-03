Nove investicije u oblast vodoprivrede na području TK

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović potpisao je danas sa načelnikom općine Doboj Istok Kemalom Bratićem i načelnikom općine Teočak Tajibom Muminovićem ugovore o prijenosu sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata iz oblasti vodoprivrede. Radi se o projektima ukupne vrijednosti 578.189,79 KM koji su odobreni Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u 2025. godini, a koji će značajno unaprijediti zaštitu od poplava, sistem odvodnje, te sigurnost i kvalitet vodosnabdijevanja u ovim lokalnim zajednicama.

Na području općine Doboj Istok sredstva su opredijeljena za dva važna projekta: regulaciju potoka Šabinjača u MZ Klokotnica, za što je izdvojeno 143.216,31 KM, te rekonstrukciju potisnog cjevovoda od bunara NB-2 do rezervoara Kloteks, vrijednu 233.417,48 KM. Realizacijom ovih projekata riješit će se dugogodišnji problemi poplava i omogućiti stabilno vodosnabdijevanje za više mjesnih zajednica, kako u Doboj Istoku, tako i u Gračanici.

Općina Teočak realizirat će dva projekta u vrijednosti 201.556 KM – izgradnju sanitarno-fekalnog kolektora kroz naselje Husići u MZ Sniježnica (101.556 KM), te uvezivanje novog rezervoara „Donje zone“ u lokalni vodovodni sistem (100.000 KM). Ovim ulaganjima unaprijedit će se kanalizaciona mreža i osigurati efikasnija eksploatacija vode na području općine.

„Ovi projekti pokazuju našu posvećenost da kontinuirano ulažemo u poboljšanje vodne infrastrukture i da direktno pomažemo lokalnim zajednicama u rješavanju konkretnih problema građana. Samo zajedničkim pristupom možemo osigurati sigurnu budućnost, kvalitetnije uslove života i odgovorno upravljanje vodnim resursima“, istakao je ministar Fedahija Ahmetović.

Važno je napomenuti da je ukupna vrijednost kantonalnih investicija koje se ove godine realiziraju u oblasti vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona skoro 5 miliona KM, što predstavlja snažan iskorak u razvoju i unapređenju komunalne infrastrukture.