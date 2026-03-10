Novi investicijski ciklus u TK: Gotovo 10 miliona KM za kapitalne projekte

Vlada Tuzlanskog kantona započela je novi investicijski ciklus donošenjem Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2026. godinu. Ovim programom planirani su investicijski projekti ukupne vrijednosti skoro 10 miliona KM.

Kao i ranijih godina, najveći dio sredstava bit će usmjeren prema obrazovnim institucijama u Tuzlanskom kantonu. Za ovu namjenu planirano je oko 8,3 miliona KM (8.339.544 KM), čime će se finansirati brojni projekti koji imaju za cilj unapređenje uslova za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Među najznačajnijim projektima je početak izgradnje četiri nove školske fiskulturne sale. Prva faza izgradnje sale u Osnovnoj školi „Stupari“ finansirat će se sa 600.000 KM, dok je za Osnovnu školu Poljice izdvojeno 520.000 KM. Učenici Osnovne škole „Šerići“, Područne škole Priluk dobit će novu salu za koju je planirano 420.000 KM, a za izgradnju sale u Osnovnoj školi „Živinice Gornje“ predviđeno je 600.000 KM.

Sredstva su osigurana i za nastavak izgradnje već započetih objekata. Tako je za fiskulturnu salu u Osnovnoj školi „Banovići Selo“ planirano 350.000 KM, za fiskulturnu salu Područne škole Vučkovci 220.000 KM, dok je za fiskulturnu salu Osnovne škole „Soko“ u Gračanici izdvojeno 400.000 KM. Za nabavku opreme u novoizgrađenoj sali Osnovne škole „Hasan Kikić“ u Gradačcu planirano je 140.000 KM, dok je za nastavak izgradnje sale u Osnovnoj školi „Edhem Mulabdić“ u Međiđi Donjoj predviđeno 90.000 KM.

Na osnovu ovih projekata može se zaključiti da je tokom prošle i ove godine pokrenuta izgradnja ukupno deset novih školskih fiskulturnih sala u Tuzlanskom kantonu. Uz ove projekte planirani su i brojni radovi na sanaciji i rekonstrukciji postojećih sportskih objekata, s ciljem stvaranja boljih uslova za fizički razvoj učenika i podsticanje bavljenja sportom.

U tom kontekstu planirano je 170.000 KM za rekonstrukciju fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Rainci Gornji“ u Kalesiji, 90.000 KM za rekonstrukciju sportskog poligona u Osnovnoj školi „Puračić“, te 19.050 KM za izgradnju poligona u Osnovnoj školi „Podorašje“, Područnoj školi „Gornja Maoča“. Također, 70.000 KM bit će izdvojeno za izgradnju sportskog poligona u Područnoj školi „Solana“, 60.000 KM za rekonstrukciju svlačionica u Osnovnoj školi „Centar“ u Tuzli, te 70.000 KM za rekonstrukciju školskog igrališta centralne škole Osnovne škole „Simin Han“.

Planirana je i rekonstrukcija krova fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Jala“ u Tuzli za što je izdvojeno 78.020 KM, kao i izgradnja novog sportskog poligona u Osnovnoj školi „Gnojnica“, Područnoj školi Kruševica, za što je planirano 70.000 KM.

Osim ulaganja u obrazovanje i sportsku infrastrukturu, Program obuhvata i projekte u drugim sektorima. Za podršku pravosudnim institucijama i unapređenje uslova njihovog rada planirano je ukupno 575.800 KM. Najveći pojedinačni iznos odnosi se na završne radove na dograđenom drugom spratu zgrade Općinskog suda u Srebreniku, za što je izdvojeno 140.000 KM.

Programom su predviđena i ulaganja u ustanove kulture u ukupnom iznosu od 475.500 KM. Od toga je 125.000 KM planirano za nastavak radova na rekonstrukciji objekta Muzeja istočne Bosne u Tuzli.