Novi poticaji: TK odgovara na izazove u proizvodnji pšenice

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2025. godini, prema kojem je zasijano 3.684,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je za 444,5 hektara manje u odnosu na prošlu godinu. Ukupna proizvodnja strnih žita iznosila je 16.455 tona, a od toga pšenice 11.145 tona, što predstavlja pad od gotovo 15 posto u poređenju sa 2024. godinom.

Glavni razlog za slabije rezultate je smanjenje zasijanih površina i niži prosječni prinosi, a posebno problem predstavlja niska cijena otkupa pšenice, koja se trenutno kreće između 0,35 i 0,40 KM po kilogramu. Ta cijena, prema ocjeni poljoprivrednih proizvođača, nije dovoljna da pokrije troškove proizvodnje i motiviše sjetvu.

Kako bi promijenila ovakvo stanje, Vlada TK je ove godine po prvi put uvela posebnu podršku za proizvodnju pšenice na kantonalnom nivou. Programom je predviđena novčana podrška od 1.000 KM po hektaru za proizvođače koji siju manje površine i ne ispunjavaju uslove za federalne poticaje. Očekuje se da će ova mjera animirati manja gazdinstva i povećati sjetvene površine.

Iz Vlade ističu da je, pored kantonalnih mjera, važno da Federacija BiH na vrijeme donese odluku o garantovanoj otkupnoj cijeni pšenice, da se nastavi sa potporama za proizvođače strnih žita te da se planiraju sredstva za otkup pšenice za potrebe robnih rezervi. Najavljene su i edukacije poljoprivrednika o zaštiti usjeva te promocija sorti otpornijih na bolesti, s ciljem povećanja prinosa i stabilizacije proizvodnje