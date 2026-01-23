Novi sigurnosni propisi mijenjaju dizajn auta, evo šta se više neće koristiti

Jasmina Ibrahimović

Novi sigurnosni propisi u Kini natjerat će proizvođače automobila da od 2027. godine mijenjaju rješenja na vratima vozila, jer će biti zabranjene kvake koje se oslanjaju isključivo na električni pogon. Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija (MIIT) u nacrtu standarda predviđa da od 1. januara 2027. na novim vozilima više neće biti dozvoljeni sistemi električno uvučenih ručki koji bez struje ne omogućavaju otvaranje vrata.

Ova mjera dolazi nakon sve većeg broja slučajeva u kojima spasioci i putnici nisu mogli brzo otvoriti vrata nakon saobraćajnih nesreća, posebno kada dođe do kvara električnog sistema ili potpunog nestanka napajanja. Prema novim smjernicama, vrata moraju imati mehaničko otključavanje za hitne situacije, dostupno i iznutra i izvana, koje radi pouzdano i bez odlaganja čak i kada vozilo ostane bez struje.

Zabrana se prvenstveno odnosi na kvake koje se aktiviraju senzorom ili pritiskom na dugme, dok rješenja koja su “u ravni” karoserije mogu ostati dozvoljena ako imaju mehaničku funkciju otvaranja bez oslanjanja na elektroniku. Time se fokus s dizajna i aerodinamike prebacuje na sigurnost i pouzdanost u vanrednim situacijama.

S obzirom na to da je Kina najveće svjetsko tržište automobila, očekuje se da će novi standard uticati i na globalne platforme brojnih brendova, jer će proizvođači nastojati izbjeći razvoj različitih rješenja za pojedina tržišta.

