Novi snijeg donio nove probleme na putevima, saobraćaj posebno otežan u gradovima

Novi snijeg donio je nove probleme na putevima širom Bosne i Hercegovine, a prema jutrošnjem izvještaju BIHAMK-a saobraćaj je otežan u većem dijelu zemlje, sa posebnim problemima u zapadnim i planinskim krajevima, ali i u gradskim sredinama gdje snijeg na kolovozima i trotoarima dodatno usporava kretanje vozila i pješaka.

Zbog oborenih stabala potpuno je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Bosansko Grahovo, Strmica, dok je na pravcima Bosansko Grahovo, Drvar i Bosansko Grahovo, Resanovci na snazi zabrana kretanja za teretna motorna vozila. Situaciju dodatno otežava snijeg koji se zadržava na kolovozima, kao i jak vjetar na području Bihaća i Bosanskog Petrovca, gdje se saobraćaj odvija znatno usporeno. Posebno je teška dionica Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most, na kojoj snijeg na cesti usporava saobraćaj tokom cijelog dana.

Na planinskim prevojima Kupres i Koprivnica obavezna je upotreba lanaca za teretna motorna vozila, dok je na prevojima Romanija i Rogoj na snazi potpuna zabrana kretanja za teretna vozila. Iz BIHAMK-a apeluju na vozače teretnih vozila da koriste lance svuda gdje je to predviđeno saobraćajnom signalizacijom, kako bi se poboljšao protok saobraćaja i povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

Poseban problem danas predstavlja saobraćaj u gradskim zonama. Zbog intenzivnih lokalnih snježnih padavina kretanje vozila je usporeno, a dodatni rizik stvaraju pješaci koji se, zbog neočišćenih ili teško prohodnih trotoara, često kreću kolovozom. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez i prilagođavanje brzine uslovima na cesti.

Na magistralnoj cesti Jablanica, Blidinje saobraćaj je dozvoljen samo za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi obustava. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta, dok je zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj na graničnom prelazu Izačić na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Dodatne poteškoće zabilježene su i na magistralnom putu Stolac, Tasovčići, gdje zbog čestih izljevanja vode na kolovoz postoji opasnost za vozače, pa je postavljena dodatna saobraćajna signalizacija upozorenja i ograničenja. Iz BIHAMK-a pozivaju vozače da vožnju prilagode trenutnim uslovima na cestama, jer kombinacija snijega, vjetra i vode na kolovozima i dalje predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost saobraćaja.