NPUS Tuzla: Zgroženi smo predstavnicima koji su glasali protiv “bijelog hljeba”

Adin Jusufović
Protesti penzionera u Tuzli, NPUS

Nova penzionerska, umirovljenička stranka (NPUS) Tuzla saopćila je da je nezadovoljna glasanjem u Parlamentu Federacije BiH o prijedlogu ukidanja takozvanog „bijelog hljeba“, odnosno prava na nastavak primanja plaće nakon isteka mandata.

U saopćenju navode da su protiv ukidanja glasali zastupnici SDP-a BiH, Naroda i pravde, Naše stranke i HDZ-a BiH, te da odgovornost, kako tvrde, snose i oni koji su bili „suzdržani“.

NPUS ocjenjuje da je riječ o „antievropskom i antireformskom“ potezu kojim se, prema njihovim riječima, ostavlja prostor da se budžetski novac troši i nakon završetka funkcije. Stranka ističe da se na ovo pravo, kako navode, izdvajaju milionska sredstva iz budžeta, te smatra da ga zastupnici ne bi trebali imati.

U saopćenju se dalje navodi da zastupnici u Federaciji BiH imaju visoka primanja u odnosu na evropske prilike, te da su, uprkos tome, građani suočeni s raširenom korupcijom, nepotizmom i sivom ekonomijom, kao i problemima u pravosuđu, zdravstvu i socijalnoj politici. NPUS zaključuje da ovakve okolnosti doprinose odlasku mladih u inostranstvo, te poručuje da je ukidanje „bijelog hljeba“ nužan korak u racionalnijem trošenju javnog novca.

