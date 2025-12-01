Objavljene liste kandidata koji su prošli testiranja za prijem u policiju TK

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavila je preliminarne liste kandidata koji su pristupili testiranju po Javnom konkursu za prijem novih policijskih službenika, raspisanom 10. septembra ove godine. Konkursom je predviđen prijem 180 izvršilaca u početni čin policajac i 20 izvršilaca u čin mlađi inspektor.

U skladu s članom 57. Zakona o policijskim službenicima TK, Komisija za izbor objavila je rezultate testiranja, uključujući liste kandidata koji su zadovoljili kriterije, kao i one koji nisu ispunili uslove ili nisu pristupili testovima.

Objavljene su četiri liste:

• kandidati za čin policajca koji su uspješno položili pisani i test fizičkih sposobnosti,

• kandidati za čin policajca koji nisu zadovoljili na testu fizičke spremnosti ili mu nisu pristupili,

• kandidati za čin mlađeg inspektora koji su uspješno položili oba testa,

• kandidati za čin mlađeg inspektora koji nisu zadovoljili na testu fizičke spremnosti ili nisu pristupili.

Liste su dostupne na zvaničnoj stranici Uprave policije MUP-a TK, a kandidati će u narednom periodu biti obaviješteni o daljnjim koracima u konkursnoj proceduri.