Oblačno vrijeme uz maglu u Bosni, sunčaniji dani na jugu zemlje do kraja sedmice

U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, dnevna od 10 do 16 stepeni.

U petak 19. decembra, umjereno i pretežno oblačno vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 10, dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru zemlje do 16 stepeni.

U subotu, 20. decembra, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano uz umjerenu oblačnost. U ostatku zemlje će preovladavati magla ili niska naoblaka. U sjevernim područjima Bosne je povremeno moguća slaba rosulja. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od nula do 6, na jugu do 8, dnevna od 4 do 10, na jugu do 15 stepeni.

U nedjelju, 21. decembra, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano. U ostatku zemlje će preovladavati magla ili niska naoblaka. U sjevernim područjima Bosne je povremeno moguća slaba rosulja. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od minus 1 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni, saopćeno je iz FHMZ-a.