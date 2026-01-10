Oborena stabla i poledica usporavaju saobraćaj

Saobraćaj za teretna motorna vozila trenutno je zabranjen na putnim pravcima Resanovci–Drvar i Bosansko Grahovo–Strmica. Putni pravac Romanija otvoren je za teretni saobraćaj, dok je na prevoju Rogoj i dalje na snazi zabrana za šlepere i vozila s prikolicom.

Na magistralnom putu M-18 Srednje–Olovo–Kladanj učestale su prijave oborenih stabala na kolovoz. Nadležne putne službe intervenišu po zaprimljenim dojavama i rade na uklanjanju prepreka kako bi se saobraćaj normalizovao.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija otežano i usporeno. Na planinskim prevojima prisutan je ugažen i raskvašen snijeg, dok ledena kiša i niske temperature stvaraju poledicu i dodatno otežavaju uslove vožnje.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine formirane su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Kostajnica i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta.

Zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES – Entry/Exit System) moguća su dodatna zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj, od 2. decembra 2025. godine, otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.