Obrazovanje kao most solidarnosti između TK i Palestine

Ambasador Države Palestine, Rezeq Namoora, završava svoju diplomatsku misiju u Bosni i Hercegovini i danas je boravio u oproštajnoj posjeti Tuzlanskom kantonu, gdje se susreo s premijerom Irfan Halilagić i predsjednikom Skupštine TK Žarko Vujović.

Ambasador Namoora je i ovom prilikom izrazio iskrenu zahvalnost Tuzlanskom kantonu na kontinuiranoj podršci palestinskom narodu, posebno kroz mogućnosti koje se pružaju mladim ljudima za školovanje i stručno usavršavanje, naglašavajući da takve geste predstavljaju snažnu poruku nade u teškim vremenima. Tokom boravka u Bosni i Hercegovini, kako je naveo, nailazio je isključivo na ljubav i poštovanje, što je na njega ostavilo snažan dojam, te se zahvalio Bosni i Hercegovini i Tuzlanskom kantonu za sve oblike pomoći i podrške palestinskom narodu.

Premijer Halilagić istakao je da Tuzlanski kanton godinama pokazuje razumijevanje, solidarnost i duboko saosjećanje s narodom Palestine. „Omogućiti mladim ljudima da se obrazuju, da grade svoju budućnost uprkos nepravdi i stradanju, smatramo našom moralnom obavezom. Vjerujemo da je znanje temelj slobode, dostojanstva i dugoročnog mira, i zato ćemo ovaj projekat s posebnom pažnjom i posvećenošću nastaviti i u budućnosti“, kazao je Halilagić, dodajući da današnja posjeta nosi i radost susreta i tugu zbog oproštaja.

Predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović naglasio je da je projekat obrazovanja palestinskih studenata u Tuzli jedan od najsvjetlijih primjera saradnje i iskrenog prijateljstva. „Ljestvicu dobrih odnosa i ljudskosti ste postavili na izuzetno visok nivo i svaki Vaš nasljednik imat će težak zadatak da nastavi rad na istom nivou. Činjenica da se i danas, u trenucima kada se palestinski narod suočava s borbom za goli opstanak, pažnja i podrška usmjeravaju ka obrazovanju, govori o snazi i plemenitosti jednog društva“, istakao je Vujović.

Premijer Halilagić i predsjednik Vujović složili su se da je, iako su mogućnosti Tuzlanskog kantona ograničene, podrška palestinskom narodu iskrena i trajna, te izrazili očekivanje da će saradnja i dobri odnosi biti nastavljeni i sa novoimenovanom ambasadoricom Države Palestine. Susret je još jednom potvrdio da Tuzlanski kanton ostaje prostor solidarnosti, humanosti i otvorenog dijaloga, u kojem se obrazovanje prepoznaje kao univerzalna vrijednost i temelj nade za budućnost.