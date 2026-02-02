Od 1. februara skuplja struja u dijelu BiH

Od nedjelje, 1. februara, u Republici Srpskoj primjenjuju se više cijene električne energije za domaćinstva, nakon što je na snagu stupilo povećanje mrežarine, pa će računi za građane biti veći za oko deset posto, a prvi uvećani iznosi bit će vidljivi na računima koji stižu u martu.

Poskupljenje se odnosi i na privredu, gdje će cijena biti viša za oko šest posto, a nova tarifa predviđena je da važi u periodu od 2026. do 2028. godine. Iz Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ranije je potvrđeno da se nove cijene obračunavaju od 1. februara.

Zahtjev za povećanje mrežarine podnijela su distributivna preduzeća u sastavu Elektroprivrede Republike Srpske, tražeći znatno veće povećanje, ali je regulator odobrio rast od 20 posto. Istovremeno je bio pokrenut i prijedlog za rast same cijene električne energije, no od toga je, nakon reakcija javnosti, zasad odustano.

Iz regulatora su pojasnili da je jedan od ključnih razloga korekcije cijena rast troškova pokrivanja distributivnih gubitaka, koji su povećani zbog više nabavne cijene električne energije.