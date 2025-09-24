Od 1. oktobra novi predsjednik CIK-a BiH

Dužnost predsjednika Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) od 1. oktobra će obavljati Jovan Kalaba.

Kako je saopćeno iz CIK-a, na današnjoj sjednici je provedena proceduru izbora predsjednika Komisije, koji je vršen iz reda Srba.

U skladu s članom 2.6 Izbornog zakona BiH, predsjednik CIK-a bira se iz reda članova te institucije.

Po jedan član CIK-a BiH iz reda Hrvata, Bošnjaka, Srba i član iz reda ostalih obavlja funkciju predsjednika Centralne izborne komisije BiH po principu rotacije i to jedanput u sedam godina u trajanju od 21 mjesec.