Od danas subvencionirani prevoz i za naselja Par Selo, Čaklovići i Podšići

Jasmina Ibrahimović
Pogledajte da li ste ostvarili pravo na besplatan javni prevoz u Tuzli
Foto: Arhiva/GIPS

Služba za  komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla obavještava građane – korisnike autobuskog prevoza sa područja grada, a naročito mještane naselja Par Selo, Čaklovići i Podšići – da će od danas karte za prevoz na kantonalnim linijama „GIPS“ d.o.o. Tuzla, koje prolaze kroz navedena naselja, plaćati prema cjenovniku utvrđenom ugovorom između Grada Tuzla i „GIPS“ d.o.o. Tuzla.

Ovim su izjednačena prava građana Tuzle iz ovih naselja u pogledu korištenja subvencioniranog javnog prevoza.

Također, obavještavaju se korisnici mjesečnih karata, naročito građani Tuzle kojima je omogućen besplatan prevoz, da je rok za izdavanje i preuzimanje karata za mjesec august produžen i nakon 10. augusta 2025. godine, zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva za korištenje ovih usluga.

Za sve naredne mjesece, karte će biti potrebno produžiti najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu.

