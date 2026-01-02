Od ponedjeljka lične karte i pasoše podižemo na novoj lokaciji

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavještava građane da će u ponedjeljak, 5.1.2026. godine početi s radom dodatni šalter prostor Odsjeka za administraciju Tuzla na novoj lokaciji u ulici Turalibegova 13 u Tuzli, namijenjen isključivo izdavanju ličnih dokumenata.

Šalter sala na novoj lokaciji osmišljena je kako bi se proširili dodatni kapaciteti i unaprijedila organizacija rada, te kvalitet pružanja usluga građanima. Građani u radnom vremenu od 07,30 do 16,00 sati mogu koristiti usluge preuzimanja gotovih ličnih dokumenata (lične karte, pasoši, vozačke dozvole i PBA obrasci-CIPS) koje će se od ponedjeljka, 5.1.2026. godine vršiti samo na novoj lokaciji šalterske sale. Na taj način proces izdavanja/podizanja dokumenata bit će efikasniji, a opterećenje na postojećoj lokaciji znatno smanjeno.

Naglašavamo da će se ostale usluge (podnošenje zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata i dr.) Odsjeka za administraciju Tuzla i dalje vršiti na dosadašnjoj adresi u zgradi sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Građanima se preporučuje da se prije dolaska na novu lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata, putem službene web stranice MUP TK, sistemom IDDEE-a (provjera statusa zahtjeva za lične dokumente), informišu o statusu svog ličnog dokumenta, kako bi izbjegli bespotrebni dolazak.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zahvaljuje se građanima na razumijevanju i saradnji.