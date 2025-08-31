Od sutra na snazi školski red vožnje GIPS-a Tuzla

S obzirom na početak nove školske godine, Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla od sutra uvodi red vožnje autobuskih linija koji će važiti tokom cijelog školskog perioda.

Raspored je usklađen s potrebama učenika i studenata, ali i građana koji svakodnevno koriste gradski prevoz. Putnici mogu provjeriti tačne termine polazaka i dolazaka na linijama kako bi na vrijeme planirali putovanja i obaveze.

Iz GIPS-a podsjećaju da je važno pratiti njihova obavještenja, jer do izmjena u saobraćaju može doći zbog radova na cestama ili vremenskih uslova.

Novi red dostupan je na LINKU za preuzimanje.