Odbijena disciplinska tužba protiv tužioca Kantonalnog tužilaštva u Tuzli

Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine odbila je kao neosnovanu tužbu Ureda disciplinskog tužioca (UDT) protiv tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Ćazima Serhatlića, koji je bio optužen za neopravdano kašnjenje u izradi odluke i neprimjerenu komunikaciju.

U disciplinskoj tužbi Serhatliću se stavljalo na teret da je kasnio u postupanju u predmetu prijave za zloupotrebe u javnim nabavkama, te da je narušio ugled tužilačke funkcije nesavjesnim ponašanjem u komunikaciji s bivšim direktorom Sekretarijata VSTV-a Admirom Suljagićem.

Međutim, drugostepena komisija potvrdila je raniju odluku kojom je tužba odbijena, uz obrazloženje da „komunikacija između Serhatlića i Suljagića ne sadrži obilježja zabranjene komunikacije“.

Prema odluci komisije, činjenica da je tužilac, na zahtjev Transparency Internationala, dostavio obavještenje o donošenju naredbe o obustavi istrage, te tom prilikom greškom naveo pravnu pouku o mogućnosti pritužbe, ne mijenja pravnu prirodu odluke niti predstavlja osnov za disciplinsku odgovornost.

„Nije postojala zakonska obaveza da se podnosiocu prijave omogući izjašnjenje u formi pritužbe u odnosu na naredbu o obustavi istrage“, navodi se u odluci VSTV-a.

Prvostepena komisija ranije je utvrdila da komunikacija tužioca sa svjedokom nije predstavljala neuobičajenu niti zabranjenu radnju, naglasivši da tužioci često, zbog procesne efikasnosti, ostvaruju kontakt sa svjedocima tokom istrage ili postupka.

Također je zaključeno da u postupanju Serhatlića nije bilo elemenata disciplinskog prekršaja, niti neopravdanog kašnjenja u provođenju radnji u okviru tužilačke funkcije.

Ured disciplinskog tužioca žalio se na prvostepenu odluku zbog, kako je navedeno, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava, ali je žalba odbijena.

Odluka je objavljena u anonimiziranom obliku, no prema podacima i opisu predmeta, BIRN BiH potvrđuje da se odnosi na tužioca Ćazima Serhatlića.