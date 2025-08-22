Određena mjera pritvora za tri osobe iz Lukavca

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu u Lukavcu stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za Semira Čelenku (39), Admira Čelenku (37) i Omera Čelenku (33), svi iz Lukavca, zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci na okrutan način počinili krivično djelo protupravno lišenje slobode i krivično djelo teška tjelesna ozljeda.

Postoji osnovana sumnja da su pomenuti 12. avgusta 2025. godine, u večernjim satima, na svom porodičnom posjedu u naselju Smoluća na području Lukavca, fizički napali i protupravno zatvorili oštećenog A.Č. Nakon što je oštećeni došao na njihovo imanje i ušao u verbalni sukob sa osumnjičenima, oni su ga uz upotrebu sile odveli u jednu prostoriju gdje su ga držali zatvorenog i nanijeli mu više udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu. Tokom napada zadobio je teške tjelesne povrede, uključujući višestruke prijelome kostiju u predjelu lica i nosa.

Nakon događaja osumnjičeni su sami pozvali policiju i hitnu pomoć, a oštećeni je prevezen na medicinsko zbrinjavanje.

Sluzbenici OKP PU Lukavac su u prethodnom periodu, pod nadzorom Tuzilastva, proveli intenzivne provjere i istrazne radnje u cilju dokumentovanju svih okolnosti koji su dovele do ovih događaja. Nakon lisenja slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu osumnjičeni su predati u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene.

Istraẓ̌ne radnje su u toku.