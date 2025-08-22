Određena mjera pritvora za tri osobe iz Lukavca

Nedžida Sprečaković
Sud, sutkinja, sudac, Sud Bih, Općinski sud Tuzla, Kantonalni sud Tuzla, Tužilaštvo TK, Predrag Ratković/Sedmica sudske nagodbe/ presuda
Foto: Ilustracija

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je Općinskom sudu u Lukavcu stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za  Semira Čelenku (39), Admira Čelenku (37) i Omera Čelenku (33), svi iz Lukavca, zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci na okrutan način počinili krivično djelo protupravno lišenje slobode i krivično djelo teška tjelesna ozljeda.

Vezana vijest:

Lukavac: Uhapšene tri osobe zbog sumnje na teško krivično djelo

Postoji osnovana sumnja da su pomenuti  12. avgusta 2025. godine, u večernjim satima, na svom porodičnom posjedu u naselju Smoluća na području Lukavca, fizički napali i protupravno zatvorili oštećenog A.Č. Nakon što je oštećeni došao na njihovo imanje i ušao u verbalni sukob sa osumnjičenima, oni su ga uz upotrebu sile odveli u jednu prostoriju gdje su ga držali zatvorenog i nanijeli mu više udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu. Tokom napada zadobio je teške tjelesne povrede, uključujući višestruke prijelome kostiju u predjelu lica i nosa.

Nakon događaja osumnjičeni su sami pozvali policiju i hitnu pomoć, a oštećeni je prevezen na medicinsko zbrinjavanje.

Sluzbenici OKP  PU Lukavac su  u prethodnom periodu, pod nadzorom Tuzilastva, proveli intenzivne provjere i istrazne radnje u cilju dokumentovanju svih  okolnosti koji su dovele do ovih događaja. Nakon lisenja slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu osumnjičeni su predati u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene.

Istraẓ̌ne radnje su u toku.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Dom zdravlja Tuzla povlači odluku o naplati 10 KM za printanje nalaza

Istaknuto

Konzorcijum Logistika BiH: Forto izbjegava dijalog, problemi prevoznika ostaju neriješeni

Istaknuto

Bez sankcija i pitanja o porijeklu: Građani RS mogu legalizovati vatreno oružje

Istaknuto

Danas kišovito vrijeme s grmljavinom

Tuzla i TK

Tuzla servis – U protekla 24 sata rođeno je osam beba

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]