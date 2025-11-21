Održana Svečana akademija na UNTZ povodom Dana državnosti BiH

25. novembar – Dan državnosti Bosne i Hercegovine podsjeća na dugu i bogatu historiju zemlje, njenu otpornost kroz vijekove, te kontinuitet uprkos brojnim izazovima i osporavanjima suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti. Dan državnosti naglašava značaj kolektivnog identiteta i opstanak države kroz djelovanje njenih građana. O tome se govorilo i na svečanoj Akademiji obrazovnih institucija u TK.

“Bosna i Hercegovina je prošla kroz različite faze svoje historije – nadživjela je dva velika carstva, Osmansko i Austro-Ugarsko, dvije Jugoslavije, monarhističku i socijalističku, kao i brutalnu agresiju od 1992. do 1995. godine. Ipak, Bosna i Hercegovina i dalje ide svojim putem unutar svojih, milenijskih granica. To je jedna od važnih dimenzija događaja koje danas obilježavamo u prostorijama Univerziteta u Tuzli”, kazao je Amir Karić, rektor Univerziteta Tuzla

Rektor Univerziteta u Tuzli je uputio i poruku građanima povodom ovog važnog dana za BiH, naglasivši da napredak i razvoj zemlje zavise od vlastitog truda i zalaganja.

“Moramo pratiti kako rade oni koji su uspješniji od nas i primjenjivati efikasne metode rada, dok treba izbjegavati pristupe koji nas vode u stagnaciju i ograničavaju razvoj. Cilj je izbjeći nizak standard i usporen napredak te se fokusirati na aktivnosti koje nas vode ka rastu i napretku”, dodao je Karić.

Obrazovanje mladih igra ključnu ulogu u jačanju države i očuvanju njenih vrijednosti. Važno je zadržati obrazovane kadrove u zemlji, podsticati mlade na kontinuirano sticanje znanja i vještina, te ih motivisati da aktivno doprinose razvoju BiH kroz inovacije, stručnost i odgovorno djelovanje, a upravo toga, svjesni su i mladi, oni koji ostaju da grade budućnost BiH.

“Bosnu i Hercegovinu moramo predstaviti u što boljem i najljepšem svjetlu, s ciljem da što više edukujemo mlade. Kao što sam se i ja obrazovao i sada nastavim na master studiju, a planiram i doktorski, važno je zadržati naše mlade u zemlji, kako ne bi odlazili u inostranstvo kao gotov proizvod, već da doprinesu razvoju BiH”, kazao je Mirza Aljić, zlatni student Fakulteta za tjelesni odgoj i sport UNTZ

Obilježavanje Dana državnosti povezano je i s obrazovnim aktivnostima u školama i na univerzitetima. Kroz akademije i praktične programe razvija se svijest učenika i studenata o državnim simbolima, značaju zajedništva i odgovornosti prema zajednici, te se kroz edukaciju jača osjećaj pripadnosti i građanske odgovornosti.

“Mi smatramo da elementi koji karakterišu državnost Bosne i Hercegovine trebaju biti sastavni dio ne samo nastavnih planova i programa, već i svih aktivnosti u školama. Zato posebnu pažnju posvećujemo obilježavanju značajnih datuma iz historije BiH, te ćemo nastaviti s ovim aktivnostima kako bismo kod učenika razvili svijest o pripadnosti i značaju države”, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK

Na Svečanoj akademiji je poručeno da Dan državnosti podsjeća i na temeljne vrijednosti odnosno slobodu, jednakost i dostojanstvo svakog građanina kao i da mladi predstavljaju ključ za stabilnu i prosperitetnu BiH, dok zajednički i individualni napori osiguravaju očuvanje kulturnog identiteta, demokratije i budućeg razvoja države.