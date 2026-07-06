Oglasilo se Tužilaštvo TK: Poznati novi detalji tuče u tuzlanskom naselju Slatina

Nakon cjelokupnog dokumentovanja događaja od 1. jula 2026. godine u Ulici Kraljice Katarine u Tuzli, u kojem je u tuči učestvovalo više osoba, istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla će Tužilaštvu TK dostaviti izvještaj sa pratećim materijalnim dokazima.

Postupajući tužilac će analizirati sve pribavljene dokaze i učešće svih šest osoba u ovom događaju, nakon čega će se poduzimati dalje tužilačke mjere i radnje, prije svega u cilju kvalifikacije počinjenih krivičnih djela, a onda i poduzimanja daljih mjera i radnji u odnosu na učesnike tuče.

Prema do sada pribavljenim dokazima nakon obavljanja uviđaja i poduzimanja drugih policijskih radnji, uz Sadmira Berbića (54) iz Brčkog, i svi članovi porodice iz Tuzle, Zvonimir Erdeljac (73), Samira Erdeljac (57) i Deni Erdeljac (23) su imali aktivno učešće u tuči.

Prema do sada prikupljenim informacijama Zvonimir je u ruci imao i vatreno oružje i prijetio članu porodice iz Brčkog Sadmiru Berbiću, koji mu je oduzeo oružje a onda i fizički napao Zvonimira, dok je Samira Erdeljac fizički napala majku i kćerku iz Brčkog i nije postupila po naredbi policijskih službenika da prestane sa takvim ponašanjem, nakon čega je i policijskim službenicima uputila ozbiljne prijetnje. Također, i Deni Erdeljac je imao aktivno ušešće u tuči.

Poduzimaju se sve potrebne operativne i istražne radnje u cilju dokumentovanja učešća Sadmira Berbića (54) iz Brčkog u tuči i na kvalifikaciji krivičnog/ih djela koje je isti počinio, saopćeno je iz Tužilaštva TK.

Tužilaštvo će više informacija biti u mogućnosti objaviti nakon kvalifikacije počinjenih krivičnih djela i poduzimanja daljih istražnih radnji prema učesnicima u tuči.