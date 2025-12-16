OKK Sloboda Energoinvest predstavio novo pojačanje

Košarkaški klub OKK Sloboda Energoinvest potvrdio je novo pojačanje uoči nastavka sezone. Redove crveno-crnih ponovo je pojačao Adi Zahiragić, iskusni 30-godišnji organizator igre.

Zahiragić se i ove sezone vraća u roster Slobode, gdje će ekipi donijeti dodatnu stabilnost, iskustvo i viziju u igri. Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine prošlu sezonu završio je upravo u dresu tuzlanskog kluba, nakon čega je karijeru nastavio u Mađarskoj.

Njegov povratak predstavlja značajno pojačanje za OKK Sloboda Energoinvest uoči predstojećih izazova, s obzirom na to da je riječ o igraču koji dobro poznaje klub, ligu i ambicije ekipe.

Iz kluba su poručili da vjeruju kako će Zahiragić svojim kvalitetom i iskustvom imati važnu ulogu u nastavku sezone.