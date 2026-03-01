Oprez na cestama: Radovi, zabrane i moguća duža čekanja na granicama

Saobraćaj na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija se bez većih zastoja i posebnih ograničenja. Ipak, jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, a vozači se upozoravaju i na moguće odrone zemlje i kamenja na kolovozu. Savjetuje se oprezna vožnja, bez naglih kočenja i rizičnih preticanja.

Zbog obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, do večeras u ponoć na području Federacije BiH na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija.

Tokom održavanja tradicionalnog maratona povodom Dana nezavisnosti, na magistralnom putu M-14 Bosanska Otoka–Bosanska Krupa–Bihać saobraćaj će se odvijati usporeno do završetka utrke.

Potpuno je obustavljen saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje–Miljevina. Vozila do 3,5 tone mogu koristiti alternativne pravce preko Grepka ili Kalinovika, uz napomenu da je dionica preko Kalinovika dijelom makadamska u dužini od 19 kilometara. Teretna vozila preusmjeravaju se preko Rogatice i Ustiprače.

Na autocesti A-1, dionica Sarajevo sjever–Podlugovi, zbog izgradnje bukobrana saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica–Blidinje dozvoljeno je kretanje vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi obustava.

Zbog radova na uređenju putnog pojasa uz magistralni put Cazin–Velika Kladuša, u periodu od 8 do 16 sati saobraćaj se na mjestu izvođenja radova odvija naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno su do 30 minuta, ali se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Dodatna čekanja moguća su i zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, poznatog kao Entry/Exit System.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj dostupan je za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak i dalje zabranjen saobraćaj za teretna vozila.