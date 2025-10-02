Oprez na putevima: radovi, odroni i kiša otežavaju saobraćaj

Radovi, odroni i kiša otežavaju saobraćaj. Zbog nestabilnog vremena i povremenih padavina savjetuje se opreznija vožnja i prilagođavanje brzine trenutnim uslovima na putevima. Povećana je opasnost od odrona, posebno na dionicama kroz usjeke, a vozače se apeluje da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.

Aktuelni radovi i ograničenja:

Zenica-Doboj (Donja Vraca-Liješnica) – sanacija odbojne ograde, svakodnevno od 09 do 17 sati osim nedjelje; saobraćaj usporen, naizmjenično propuštanje vozila; moguće duže kolone.

Konjic-Jablanica (most kod tunela Crnaja) – sanacija dilatacija, saobraćaj usporen, regulacija semaforima.

Jablanica-Blidinje (dionica Jablanica-Kosne Luke) – sanacija kolovoza; vozila do 3,5 t saobraćaju usporeno, vozila preko 3,5 t obustavljena.

Autocesta A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever – radovi u toku.

Ostale magistralne ceste s radovima: Tuzla-Orašje (Cerik), Jablanica-Prozor (naselje Mirci), Semizovac-Olovo, Gacko-Foča (Sastavci), Mostar-Čitluk (ulaz u Čitluk), Jajce-Crna Rijeka.

Regionalna cesta Zavidovići-Kamenica – saobraćaj obustavljen, preusmjeren na alternativne pravce.

Granični prelazi:

Zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Brčko – otvoren za putnička vozila do 3,5 t.

Karakaj (kod Zvornika) – zabranjen saobraćaj za vozila preko 5 t; teretna vozila se preusmjeravaju na Bratunac ili Rača, autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila na GP Šepak mogu prelaziti od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom 22 do 06 sati).

Vozače se apeluje na maksimalnu opreznost, poštivanje signalizacije i planiranje puta s obzirom na aktuelne radove i vremenske uvjete.