Oprez u saobraćaju: Snijeg, magla i klizav kolovoz širom zemlje

Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A-1 na dionici Kakanj–Lašva, saobraćaj se odvija samo jednom voznom trakom, uz usporeno kretanje vozila.

Snježne padavine uzrokovale su obustavu saobraćaja za teretna motorna vozila na više magistralnih pravaca. Teretnjaci ne mogu saobraćati na dionicama Zvornik–Tuzla preko prevoja Crni Vrh, Vlasenica–Sokolac preko Han Pogleda, kao ni na relaciji Podorašac–Bradina.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prelaska planinskih prevoja Karaula, Nišići, Komar, Makljen, Mlinište, Borova glava, Romanija, Rogoj i Čemerno, gdje su uslovi za vožnju otežani.

Zbog zimskih uslova u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila s prikolicom i šlepere. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine formirane su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Hadžin Potok, Velika Kladuša, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Brčko i Svilaj. Na ostalim prelazima promet je povremeno pojačan, uz zadržavanja do 30 minuta.

Zimska oprema je zakonski obavezna, a aktuelni vremenski uslovi dodatno zahtijevaju oprez. U većem dijelu Bosne i Hercegovine snijeg se zadržava na kolovozu i usporava saobraćaj, dok u Hercegovini pada kiša, zbog čega su ceste mokre i klizave. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, a zbog temperaturnih oscilacija mogući su i odroni zemlje i kamenja.

Vozačima se preporučuje da smanje brzinu i prilagode vožnju uslovima na cesti.

Dodatna zadržavanja na graničnim prelazima moguća su i zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES – Entry/Exit System).

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila, saopćili su iz BIHAMK-a.