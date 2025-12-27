Oprez vozačima: Mokar kolovoz i smanjena vidljivost u BiH

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija po mokrom ili vlažnom kolovozu. Magla i niska oblačnost dodatno otežavaju uslove vožnje, posebno na dionicama Vrtoče – Bosanski Petrovac – Lanište, Kupres – Šuica, Glamoč – Priluka, Glamoč – Mlinište, Ribnica – Banovići, Tuzla – Kladanj – Olovo te Kladanj – Vlasenica, kao i u kotlinama i uz riječne tokove. Vozači se upozoravaju i na povećanu opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovozu, zbog čega se savjetuje prilagođavanje brzine i načina vožnje trenutnim uslovima na cestama.

Na dionici autoceste A-1 Podlugovi – Sarajevo sjever u toku su radovi na izgradnji bukobrana. Zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila ukupne mase do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi su u toku i na magistralnoj cesti Kladanj – Stupari, gdje se svakog dana, osim nedjeljom, u vremenu od 7 do 17 sati saobraćaj odvija jednom trakom uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno na prelazak granice čekaju između 10 i 30 minuta. Zbog uvođenja novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, poznatog kao Entry/Exit System (EES), moguća su i duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karakaj ponovo je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak i dalje na snazi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.