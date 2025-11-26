Oružane snage BiH obilježile dvadesetu godišnjicu

Dvadeseta godišnjica Oružanih snaga BiH okupila je vojnike, veterane, goste i veliki broj djece koja su ovaj susret doživjela kao priliku da zavire u svijet koji im je do sada bio poznat tek kroz priče i školske udžbenike. S posebnom znatiželjom posmatrali su uniforme, vozila i sve ono što za njih simbolizira sigurnost svakodnevice, a njihova pitanja i uzbuđenje pokazali su koliko im je važno da razumiju ulogu onih koji čuvaju mir.

„Pa vidio sam ovdje zanimljive stvari poput pušaka, mitraljeza, pancira, kaciga, tenkova i iznenadilo me to koliko su tenkovi dobri uživo i neke puške koje su baš onako kada gledaš na TV kako su čudne, a kad dođeš, kad pogledaš uživo, baš vidiš šta je to“, rekao je Vedad Alibašić.

„Kada bih bio vojnik, prvo bi me bilo malo strah, pa bih se onda navikao. Divim se kako oni lijepo rade ovaj posao“, kazao je Armin Alić.

„Pa bih volio biti vojnik, pogotovo ako bi se malo više promijenilo stanje u državi, onda bih još više volio biti vojnik, jer svaki vojnik treba imati ono da je dobar i pošten. Pa bih imao strah, ali bih branio državu“, poručio je Hamza Sokolović.

„Pa volio bih biti vojnik, volio bih braniti svoju državu“, kratko je dodao Aldin Talović.

„Danas mi se jako dopalo, vidjela sam razne tenkove, sanitetska kola i tako dalje“, rekla je Emina Zulić.

„Pa sad, kako vidim da je sve lijepo, imala bih želju da budem nekad vojnik“, kazala je Eila Zulić.

„Prije svega, meni se stvarno svidjela i organizacija i sve ovo što su pripremili za nas, neke atrakcije, i stvarno bih voljela da posjetim ovo još mnogo puta i da postanem vojnik“, izjavila je Almina Grbić.

„Meni se jako svidjelo što ste nam priredili, da vidimo puške i tenkove, što ste nam dozvolili da to pogledamo malo više, i mnogo im hvala“, rekla je Ajša Mešić.

Dok se obilježavanje nastavljalo kroz prikaze opreme i susrete s vojnicima, pažnja je bila usmjerena i na poruke vojnih starješina. Brigadni general Fahir Žilić poručio je da su Oružane snage BiH tokom dvadeset godina izrasle u modernu instituciju koja ispunjava sve zadatke.

„Od formiranja Oružanih snaga možemo da kažemo da imamo izuzetno dobro organizovane, dobro opremljene i obučene Oružane snage koje su spremne da izvršavaju svoju dodijeljenu misiju i zadatke“, izjavio je brigadni general Fahir Žilić, komandant 5. pješadijske brigade OS BiH.

Govoreći o aktuelnim izazovima, general je izdvojio proteklu godinu kao jednu od najzahtjevnijih.

„Svaka godina donosi svoje izazove. Ova tekuća godina bila je jedna od najizazovnijih za 5. pješadijsku brigadu, zato što smo kao brigada bili nosilac obuke, odnosno vježbe vanjskog ocjenjivanja u Oružanim snagama. Zajedno sa komandom i svim podređenim jedinicama izašli smo na glavni poligon za obuku na Manjači i tu vježbu uspješno proveli“, rekao je brigadni general Fahir Žilić.

Dvadeset godina postojanja Oružanih snaga BiH donijelo je poruke zajedništva i odgovornosti, a prizori iz Dubrava, gdje su se spojile emocije djece i iskustvo vojnika, podsjetili su koliko je važno povjerenje građana u one koji svakodnevno rade na očuvanju sigurnosti države.