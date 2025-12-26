Osigurano 2,5 miliona KM za ravnomjeran razvoj lokalnih zajednica

Iznos od 2,5 miliona KM za ravnomjeran razvoj lokalnih zajednica osiguran je Programom finansiranja koji je na današnjoj sjednici usvojila Vlada Tuzlanski kanton, a koji se odnosi na podršku nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u 2025. godini. Sredstva su obezbijeđena iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2025. godinu i usmjerena na ravnomjerniji razvoj svih dijelova Kantona.

Ukupnih 2,5 miliona KM za ravnomjeran razvoj lokalnih zajednica namijenjeno je projektima koji obuhvataju unapređenje predškolskog odgoja, putne i komunalne infrastrukture, vodosnabdijevanje, kulturu i lokalni ekonomski razvoj. Najveći iznos dodijeljen je Općini Teočak koja će raspolagati sa 650.000 KM, dok će Općina Sapna dobiti 600.000 KM. Općini Čelić odobreno je 575.000 KM, Općini Kladanj 425.000 KM, a Općini Doboj Istok 250.000 KM.

Na području Teočaka planirana je izgradnja obdaništa, čime se unapređuju uslovi za rani rast i razvoj djece. U Sapni će sredstva biti usmjerena na rekonstrukciju lokalne putne infrastrukture, izgradnju doma kulture i poslovno-proizvodnog objekta, s ciljem jačanja društvenog i ekonomskog života zajednice. Projekti u Čeliću odnose se na unapređenje saobraćajne infrastrukture, uključujući izgradnju autobuske stanice i sanaciju lokalnih puteva. U Kladnju su sredstva namijenjena rekonstrukciji mjesnog vodovoda i putne infrastrukture, dok će u Doboj Istoku biti realizirani projekti izgradnje i rekonstrukcije lokalnih puteva.

Program finansiranja potvrđuje opredijeljenost Vlade Tuzlanskog kantona da kroz ulaganja u osnovnu infrastrukturu i javne sadržaje doprinese smanjenju razvojnih razlika i poboljšanju kvaliteta života u svim lokalnim zajednicama.