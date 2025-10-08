Otac pucao na sina u Gornjem Vakufu-Uskoplju, policajac ozlijeđen prilikom intervencije

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: RTV Slon/ Ilustracija

Muškarac I.R. (1984.) zadobio je tjelesne ozljede nakon što je na njega iz vatrenog oružja pucao njegov otac A.R. (1956.) u obiteljskoj kući u mjestu Trnovača, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, stoji u izvješću MUP-a Kantona Središnja Bosna.

Incident se dogodio 7. listopada oko 22 sata, a po zaprimanju dojave na mjesto događaja upućeni su policijski službenici. Prilikom dolaska pred kuću, iz vatrenog oružja pucano je i prema policiji, pri čemu je jedan policajac zadobio tjelesne ozljede.

Po ulasku u kuću, policija je zatekla oba muškarca s ozljedama, za koje se sumnja da su zadobivene uporabom vatrenog oružja. Kod A.R. je pronađen pištolj, navodi se u priopćenju.

Obojica muškaraca su prevezeni u zdravstvene ustanove radi ukazivanja liječničke pomoći, uključujući i ozlijeđenog policajca.

Policija, u suradnji s nadležnim županijskim Tužiteljstvom, provodi istragu radi utvrđivanja svih okolnosti i činjenica vezanih uz događaj.

