Otkazan Super-G u Zauchenseeu, Muzaferija bez nastupa

Zbog obilnih snježnih padavina i jakih udara vjetra organizatori su otkazali današnju Super-G utrku Audi FIS Svjetski kup za žene u austrijskom skijalištu Zauchensee. Takmičenje je bilo zakazano za 12 sati, a s startnim brojem 23 trebala je nastupiti i najbolja bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija. Odluka o eventualnoj nadoknadi utrke još nije donesena.

Podsjećamo, u Zauchenseeu je u četvrtak održan zvanični trening, dok je drugi trening, planiran za petak, otkazan zbog padavina. Jučerašnji spust vožen je na skraćenoj stazi, uz neujednačene uslove, posebno za takmičarke s višim startnim brojevima. Snijeg u donjim dijelovima staze usporio je Muzaferiju, koja je nakon odličnog starta i veoma dobre vožnje utrku završila na 32. mjestu.

Bh. skijaški tim danas putuje u Pass Thurn, gdje se od 12. do 15. januara održavaju utrke FIS Europa kup.

„Ne možemo utjecati na višu silu, zato brzo mijenjamo plan. Ponedjeljak i utorak vozim zvanične treninge Europa kupa, a u srijedu spust utrku. Moguće je da ću u četvrtak nastupiti u Europa kupu, ali to ćemo još vidjeti, prioritet je FIS Svjetski kup koji se nastavlja u subotu u Italiji“, izjavila je Muzaferija.

Elvedina Muzaferija ostaje jedina bosanskohercegovačka skijašica s pobjedama u Europa kupu, slavivši u disciplini spust 2024. godine te u disciplini Super-G 2025. godine.