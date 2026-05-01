Ovo je muškarac koji je danas upucao ženu i oteo petogodišnju djevojčicu

Prema nezvaničnim saznanjima, muškarac koji je danas u sarajevskom naselju Dobrinja ubio svoju bivšu suprugu je Tarik Prusac, dok je žrtva novinarka iz Sarajeva čiji identitet nije zvanično objavljen. Informacije su u trenutku pisanja nezvanične.

Ubistvo se dogodilo u poslijepodnevnim satima u ulici Omladinskih radnih brigada, gdje je žena živjela kao podstanar nakon razvoda. Kako se navodi, Prusac je upotrijebio vatreno oružje i usmrtio bivšu suprugu, a potom pucao i na njenog brata, kojeg je ranio.

Nakon izvršenog zločina, osumnjičeni je sa sobom odveo njihovu petogodišnju kćerku i pobjegao s mjesta događaja, zbog čega je pokrenuta opsežna potraga. Na terenu su angažovani pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, uključujući i Specijalnu jedinicu.

Policija istovremeno obavlja uviđaj na mjestu ubistva, dok se, prema ranijim informacijama, osumnjičeni s vozilom kretao prema području Darive, gdje je raspoređen veći broj policijskih službenika u potrazi za naoružanim bjeguncem.

