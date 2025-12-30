Paketići i radost, Vlada TK darovala mališane

Vlada Tuzlanskog kantona je u ponedjeljak, u toploj prazničnoj atmosferi, donijela radost i osmijehe djeci koja praznike dočekuju daleko od svojih domova, pokazujući da briga i pažnja institucija mogu imati duboko ljudsko lice.

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, koju su činili ministrica zdravstva Dušanka Bećirović i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić, posjetila je mališane hospitalizirane u Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, štićenike Doma za djecu bez roditeljskog staranja, kao i učenike Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

Darivanje je realizovano uz podršku Dječijeg sela mira Turija, koje godinama unazad osigurava paketiće za brojne ustanove na području Tuzlanskog kantona. Ove godine, u prvom valu, obezbijeđeno je čak 1.000 paketića, a dio njih danas je stigao upravo do onih kojima su ovakvi trenuci posebno dragocjeni.

Radost na dječijim licima bila je snažna i iskrena, a emocije su se mogle osjetiti u svakom susretu. Ministar Alić je istakao da su praznici vrijeme kada su ovakvi gestovi posebno važni, naglasivši da Vlada Tuzlanskog kantona, zahvaljujući humanim partnerima, iz godine u godinu uspijeva unijeti toplinu u institucije koje brinu o najosjetljivijim kategorijama društva.

Direktorica Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, Aiša Halilović, zahvalila je članovima Vlade na posjeti, ističući da su ovakvi trenuci za djecu nezaboravni. Kako je navela, ukupno 123 paketića podijeljeno je učenicima i polaznicima Zavoda, dok će oni koji danas nisu bili prisutni paketiće dobiti u narednim danima.

Ministrica Bećirović je, obraćajući se malim pacijentima Klinike za dječije bolesi, uputila iskrene želje za brzo ozdravljenje, naglasivši da su paketići mali znak pažnje, ali s velikom nadom da će bar na trenutak donijeti osmijeh i osjećaj radosti.

Na kraju posjete, članovi Vlade Tuzlanskog kantona djeci i uposlenicima ustanova uputili su čestitke povodom predstojećih novogodišnjih praznika, uz želje za zdravlje, uspjeh i sretnije dane u godini koja dolazi.