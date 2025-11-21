Panonika u ponedjeljak otvara gradsko klizalište uz besplatan večernji termin

Jasmina Ibrahimović

Gradsko klizalište Panonika bit će otvoreno u ponedjeljak, 24. novembra 2025. godine, čime zvanično počinje zimska sezona na ovoj popularnoj tuzlanskoj lokaciji.

Otvaranje će biti obilježeno besplatnim klizanjem za sve posjetitelje u terminu od 18 do 22 sata, a atmosferu će upotpuniti muzika DJ-a Shadow Kida.

Termini klizanja trajat će po 60 minuta, a iz JKP Panonika pozivaju građane da dođu, povedu prijatelje i na Panonici uživaju u prvim zimskim danima i programu pripremljenom za otvaranje sezone.

pročitajte i ovo

Vijesti

Drugi Tuzla Pannonica Triatlon Kup i državno prvenstvo u sprint distanci...

Tuzla i TK

Bike Fest Panonika Tuzla 2025 donosi tri dana rocka i motora...

Vijesti

Bike Fest Panonika Tuzla 2025 okuplja bajkere i ljubitelje dobre muzike

Vijesti

Završena ljetna sezona na Panonici, od sutra niže cijene

Tuzla i TK

Žurka Jugoslovenka ponovo stiže na Panonska jezera

Vijesti

Bliži se Bike Fest Panonika, evo šta poručuju organizatori

Tuzla i TK

Održana Svečana akademija na UNTZ povodom Dana državnosti BiH

Istaknuto

Određen pritvor za dvojicu muškaraca zbog spolnog zlostavljanja dječaka

Istaknuto

Zatražen pritvor za Gurdeljevića zbog uloge u oružanoj pljački zlatare i napadu na policiju u Kalesiji

Istaknuto

Građani upozoravaju na oštećen crijep u centru Tuzle, traže hitnu reakciju nadležnih

Vijesti

Kako zakon kažnjava zloupotrebu službenog položaja u Federaciji BiH?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]