Panonika u ponedjeljak otvara gradsko klizalište uz besplatan večernji termin

Gradsko klizalište Panonika bit će otvoreno u ponedjeljak, 24. novembra 2025. godine, čime zvanično počinje zimska sezona na ovoj popularnoj tuzlanskoj lokaciji.

Otvaranje će biti obilježeno besplatnim klizanjem za sve posjetitelje u terminu od 18 do 22 sata, a atmosferu će upotpuniti muzika DJ-a Shadow Kida.

Termini klizanja trajat će po 60 minuta, a iz JKP Panonika pozivaju građane da dođu, povedu prijatelje i na Panonici uživaju u prvim zimskim danima i programu pripremljenom za otvaranje sezone.