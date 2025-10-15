Parlament FBiH 22. oktobra raspravlja o položaju mladih

Jasmina Ibrahimović

U Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine za 22. oktobar je sazvana tematska sjednica Komisije Predstavničkog doma za pitanja mladih, a za 28. oktobar i redovna sjednica tog Doma.

Prema službenoj najavi, Komisija će njeno zasjedanje u cjelosti posvetiti mladoj populaciji u FBiH, a zakazano je u saradnji s Vijećem mladih FBiH, Institutom za razvoj mladih KULT i Westminster fondacijom za demokratiju (WFD).

Trebalo bi da rezultira zaključcima nakon razmatranja izazova u zapošljavanju mladih, stambenom zbrinjavanju, zdravstvenoj brizi i sigurnosti, studentskom standardu i ulaganju društva u egzistenciju mlade populacije.

Sva ova pitanja povezana su ili proizilaze iz uočljivog problema u Bosni i Hercegovini odnosno Federaciji da mladi obrazovani ljudi odlaze često iz domovine u potrazi za boljim egzistencijalnim uslovima u drugim zemljama.

Sjednica Predstavničkog doma, zakazana za 28. oktobar, redovnog je karaktera, pa  su u predloženom dnevnom redu zakoni, strategije, Statut Radio-televizije FBiH i brojni drugi akti.

