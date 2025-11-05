Planska isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 06.11.2025.godine (četvrtak) na području

1. Grada Gradačca u naseljima: Brekinja i Sibovac u vremenu od 10:00 do 15:30 sati.

2. Općine Kalesija:

– u naseljima: Kalesija Gornja, Memići, Brda, Hrvačići, Bulatovci, Markovići, Hemlijaši, Zukići i Brezik u vremenu 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Hemlijaši u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

3. Općine Kladanj u naselju Noćajevići u vremenu od 09:30 do 14:30 sati.

4. Grada Lukavca u dijelu naselja Devetak od Centra prema Puračićuu vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

5. Općine Sapna u naseljima: Vitinica, Kovačevići i Gaj u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

6. Grada Srebrenika:

– u naselju Tinja Ilići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Tinja Centar u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naseljima: Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 07.11.2025.godine (petak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: 3. Tuzlanske brigade, Milaka Tešića Mikelje i Talijani u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u ulici 9. Maja u vremenu od 08:30 do 11:00 sati.

2. Komplet opštine Doboj Istok u vremenu od 10:00 do 10:30 sati i od 14:30 do 15:00 sati.

3. Grada Gračanice u naseljima: Lukavica, Bare u Stjepan Polju, Stanić Rijeka, Klokotnica, Lukavica Rijeka, Lukavica, Velika Brijesnici-Polje ispod magistralnog puta i Maloj Brijesnici-Polje ispod magistralnog puta u vremenu od 10:00 do 10:30 sati i od 14:30 do 15:00 sati.

4. Grada Gradačca u naseljima: Rajska, Rajska – Iverovac i Hasanbašići u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

5. Grada Lukavca u dijelu naselja Devetak od Centra prema Puračiću u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

6. Grada Srebrenika u ulicama: Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića Benka, Majevička, Posavskog Odreda, Meše Selimovića, Mehmeda Ibrahimovića, Mehmeda Spahe, 16.Muslimanska, te naseljima: Sofići, Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Nišići, Ćojluk, Mehmeduša i,Ravnuše u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.