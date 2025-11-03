Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži 4. i 5. novembra doći će do privremenih isključenja električne energije u više općina TK.

U utorak, 4. novembra, bez struje će biti:

– na području Grada Tuzle, naselja Ljepunice (od 09:00 do 10:00 sati) i Dobrnja (od 09:00 do 14:00 sati),

– na području Općine Banovići, u naseljima Brigići, Podovi, Salamići, Treštenica, Golići, Krševac, Borovac, Stike, Ristići i Vijenac (od 09:00 do 15:00 sati),

– na području Grada Gradačca, u naseljima Vida, Novalići i Njiverica (od 10:00 do 15:00 sati),

– na području Općine Kladanj, u naseljima Trnovače, Kladanjske Ravne i Turalići (od 09:00 do 14:00 sati),

– na području Općine Sapna, u naseljima Sapna Centar i Kraljevići (od 10:00 do 12:00 sati) te Gornja Sapna (od 12:00 do 14:00 sati),

– na području Grada Srebrenika, u ulicama Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića Benka, Majevička, Posavskog odreda, Meše Selimovića, Mehmeda Ibrahimovića, Mehmeda Spahe, Sofići te naseljima Donji i Gornji Srebrenik, Nišići, Ćojluk, Mehmeduša i Ravnuše (od 11:00 do 14:00 sati), kao i u ulicama Reufa Hodžića, 21. Divizije i Muhsina Rizvića (od 11:00 do 13:00 sati).

U srijedu, 5. novembra, planirani su prekidi napajanja u:

– Tuzli, u ulicama Hasana i Derviša Sušića, Vukovarska, Dine Hasića, Đure Đakovića, dr. Mustafe Mujbegovića, Nesiba Malkića, Toplice, Fadila Jahića Španca, Sarajevska, Debelo Brdo, 17. Septembra, Panorama, 1. Marta, Jusufa i Mevle Jakubovića, Vakufska i Vršani (od 08:30 do 10:00 sati), u ulici Kula (od 09:00 do 12:00 sati) te u ulicama 3. Tuzlanske brigade, Oslobodilaca i Stara Solana (od 09:00 do 14:00 sati),

– Gradačcu, u naselju Sibovac (od 10:00 do 15:30 sati),

– Kladnju, u naseljima Vitalj i Gojsalići (od 09:00 do 14:00 sati),

– Srebreniku, u ulicama 21. Srebreničke brigade i Teritorijalne odbrane 92 (od 09:00 do 11:00 sati) te u ulicama Ivana Markovića Irca, Vahida Ibrića, Bosanskih branilaca i Teritorijalna odbrana 92 (od 11:00 do 13:00 sati),

– Živinicama, u naseljima Par Selo, Par Selo škola, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje (od 09:00 do 15:00 sati).

Iz elektrodistribucije podsjećaju građane da u vrijeme prekida mogu doći do poteškoća u napajanju pojedinih uređaja, te preporučuju isključenje osjetljive električne opreme do ponovne normalizacije snabdijevanja.