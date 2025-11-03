Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
Planska isključenja električne energije u TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži 4. i 5. novembra doći će do privremenih isključenja električne energije u više općina TK.

U utorak, 4. novembra, bez struje će biti:

– na području Grada Tuzle, naselja Ljepunice (od 09:00 do 10:00 sati) i Dobrnja (od 09:00 do 14:00 sati),
– na području Općine Banovići, u naseljima Brigići, Podovi, Salamići, Treštenica, Golići, Krševac, Borovac, Stike, Ristići i Vijenac (od 09:00 do 15:00 sati),
– na području Grada Gradačca, u naseljima Vida, Novalići i Njiverica (od 10:00 do 15:00 sati),
– na području Općine Kladanj, u naseljima Trnovače, Kladanjske Ravne i Turalići (od 09:00 do 14:00 sati),
– na području Općine Sapna, u naseljima Sapna Centar i Kraljevići (od 10:00 do 12:00 sati) te Gornja Sapna (od 12:00 do 14:00 sati),
– na području Grada Srebrenika, u ulicama Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića Benka, Majevička, Posavskog odreda, Meše Selimovića, Mehmeda Ibrahimovića, Mehmeda Spahe, Sofići te naseljima Donji i Gornji Srebrenik, Nišići, Ćojluk, Mehmeduša i Ravnuše (od 11:00 do 14:00 sati), kao i u ulicama Reufa Hodžića, 21. Divizije i Muhsina Rizvića (od 11:00 do 13:00 sati).

U srijedu, 5. novembra, planirani su prekidi napajanja u:

– Tuzli, u ulicama Hasana i Derviša Sušića, Vukovarska, Dine Hasića, Đure Đakovića, dr. Mustafe Mujbegovića, Nesiba Malkića, Toplice, Fadila Jahića Španca, Sarajevska, Debelo Brdo, 17. Septembra, Panorama, 1. Marta, Jusufa i Mevle Jakubovića, Vakufska i Vršani (od 08:30 do 10:00 sati), u ulici Kula (od 09:00 do 12:00 sati) te u ulicama 3. Tuzlanske brigade, Oslobodilaca i Stara Solana (od 09:00 do 14:00 sati),
– Gradačcu, u naselju Sibovac (od 10:00 do 15:30 sati),
– Kladnju, u naseljima Vitalj i Gojsalići (od 09:00 do 14:00 sati),
– Srebreniku, u ulicama 21. Srebreničke brigade i Teritorijalne odbrane 92 (od 09:00 do 11:00 sati) te u ulicama Ivana Markovića Irca, Vahida Ibrića, Bosanskih branilaca i Teritorijalna odbrana 92 (od 11:00 do 13:00 sati),
– Živinicama, u naseljima Par Selo, Par Selo škola, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje (od 09:00 do 15:00 sati).

Iz elektrodistribucije podsjećaju građane da u vrijeme prekida mogu doći do poteškoća u napajanju pojedinih uređaja, te preporučuju isključenje osjetljive električne opreme do ponovne normalizacije snabdijevanja.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Nikšić i Reilly o jačanju saradnje, s fokusom na energetiku i infrastrukturu

Vijesti

Dostojanstvo žrtve nema cijenu: Mediji moraju zaštititi identitet djevojčica

Vijesti

Predložen pritvor policijskom službeniku Turčalu

Istaknuto

Pretresi u Čeliću: Oduzeto oružje, municija i trofeji divljači

Istaknuto

U BKC-u Tuzla izložba bh. fotografije FotoBiH 2025

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]