Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Planska isključenja električne energije u TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 08.11.2025.godine (subota) na području Općine Banovići u naselju Kudumovići- zaseok prema Brenti u vremenu od 09:00 do 17:00 sati.

Dana 09.11.2025.godine (nedjelja) na području

1. Općine Kalesija

– u naseljima Paljevine i Carska Bašča u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Kalesija Centar u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

– u naseljima Carska Bašča i Olanovica u vremenu od 12:00 do 13:30 sati.

2. Grada Živinica

– u naseljima: Barišići, Sjever i Maline polje u blizini industrijske zone u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u ulici 25. Novembra i u dijelu ulice Oslobođenja od UniCredit Banke do benzinske pumpe u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.

3. Općine Banovići u naselju Kudumovići- zaseok prema Brenti u vremenu od 09:00 do 17:00 sati.

