Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 20.11.2025.godine (četvrtak) na području

1. Grada Tuzle u naseljima: Brđani, Crno Blato, Dokanj, Breške, Milošići, Martinovići, Obodnica Gornja, Obodnica Donja i Avdibašići u vremenu od 09:00 do 17:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u naselju Tinja kod pumpne stanice u vremenu od 09:00 do 11:30 sati,

– u naselju Tinja kod osnovne škole u vremenu od 12:00 do 14:30 sati.

3. Općine Banovići u naselju Čifluk od 07:30 do 16:30 sati.

4. Općine Kalesija:

– u naselju Privredna Zona u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Kalesija Gornja u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

Dana 21.11.2025.godine (petak) na području

1. Grada Tuzle u ulicama: Rusmira Agića Buce, 16.muslimanske brigade i Kula u vremenu od 09:00 12:00 sati.

2. Općine Banovići u naselju Čifluk od 07:30 do 16:30 sati.

