Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 23.11.2025.godine (nedjelja) na području:

Općine Banovići u naseljima: Grivice, Dijaci, Draganja, Ekonomija, Jezero, Vidikovac,Čifluk i Mrdići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 24.11.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1.Grada Tuzle:

– u naseljima: Srednja Grabovica, Gornja Grabovica i Tetima u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

– u naseljima: Rusmira Agića Buce, 16. Muslimanske Brigade i dio ulice Kula u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

2. Grada Gračanice u naseljima: Hajdarevac, Ritašići, Stubo, Potok Mahala, Drafnići, Bijela Polja, Podgaj i Malta u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

3.Općine Banovići u naseljima: Grivice, Dijaci, Draganja, Ekonomija, Jezero, Vidikovac,Čifluk i Mrdići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.