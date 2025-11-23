Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 24.11.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1.Grada Tuzle:

– u naseljima: Srednja Grabovica, Gornja Grabovica i Tetima u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u naseljima: Rusmira Agića Buce, 16. Muslimanske Brigade i dio ulice Kula u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

2. Grada Gračanice u naseljima: Hajdarevac, Ritašići, Stubo, Potok Mahala, Drafnići, Bijela Polja, Podgaj i Malta u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

3. Općine Banovići u naseljima: Grivice, Dijaci, Draganja, Ekonomija, Jezero, Vidikovac,Čifluk i  Mrdići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Grad Tuzla pod snijegom, brojna naselja bez struje

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije u TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Magazin

Nova studija: Stariji koji slušaju muziku imaju znatno manji rizik od demencije

Magazin

Dijeta koja smanjuje holesterol za trećinu u samo mjesec dana

BiH

Sesija “Kruga 99”: “Suočavamo se s fenomenom drugačijim od fašizma 20. stoljeća”

Istaknuto

Panonika sutra otvara gradsko klizalište uz besplatan večernji termin

Magazin

Da li znate zašto su banane uvijek broj 1 na vagi u trgovini?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]