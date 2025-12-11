Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do isključenja električne energije dana 12.12.2025.godine (petak) na području:

Grada Tuzle u ulici Mehmedalije Maka Dizdara br. 22, 24, 26, 28, 40 i 42 u vremenu od 09:00 do 13.00 sati.

2. Grada Gradačca :

– u naselju Huskići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Zelenkići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naselju Kikići u vremenu od 13:00 do 15:00 sati,

– u ulicama: VII bataljona , Šehida , Hasana Durmiševića, Žrtava Srebrenice, te naseljima: Bagdale, Ahmetaši, Krčevina,Vukovići, Huskići, Bošnjakovići, Tramošničko Liporašće, Sejdići, Mujići, Sinanovići,Turićko Liporašće u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

Grada Srebrenika:

– u naselju Murati u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

– u naseljima: Varoških Polja, Radnička, Mije Gudeljevića i Bosanskih Branilaca u vremenu od 09:00 do 11:30 sati.

– dio naselja Ćehaje kod kružnog toka u vremenu od 12:00 do 14:30 sati.

– u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

4. Grada Živinica:

– u naseljima: Morančani, Ljubače Vojna, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajići, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par selo, Par Selo Škola, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u ulicama: Školskoj ulici i 1.ulici u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.