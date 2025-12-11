Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do isključenja električne energije dana 12.12.2025.godine (petak) na području:

  1. Grada Tuzle u ulici Mehmedalije Maka Dizdara br. 22, 24, 26, 28, 40 i 42 u vremenu od 09:00 do 13.00 sati.

2. Grada Gradačca :

– u naselju Huskići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naselju Zelenkići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naselju  Kikići u vremenu od 13:00 do 15:00 sati,

– u ulicama: VII bataljona , Šehida , Hasana Durmiševića, Žrtava Srebrenice, te naseljima: Bagdale, Ahmetaši, Krčevina,Vukovići, Huskići, Bošnjakovići, Tramošničko Liporašće, Sejdići, Mujići, Sinanovići,Turićko Liporašće u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

  1. Grada Srebrenika:

– u naselju Murati u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

– u naseljima: Varoških Polja, Radnička, Mije Gudeljevića i Bosanskih Branilaca u vremenu od 09:00 do 11:30 sati.

– dio naselja Ćehaje kod kružnog toka u vremenu od 12:00 do 14:30 sati.

– u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

4. Grada Živinica:

– u naseljima: Morančani, Ljubače Vojna, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajići, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par selo, Par Selo Škola, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u ulicama: Školskoj ulici i 1.ulici u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

