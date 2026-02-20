Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 21.02.2026. godine (subota) na području:

1. Grada Živinica:

– u naseljima: Đulovići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići, Šerići dom, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i  Poljići u vremenu od 08:30 do 09:30 i od 16:30 do 17:30 sati,

– u naseljima Delići i Jablanica u vremenu od 08:30 do 17:30 sati,

– u naselju Barički Gaj od 09:30 do 16:30 sati.

Dana 22.02.2026. godine (nedjelja) na području

1.Grada Živinica u naseljima: Barišići, Sjever i Maline Polje u vremenu od 08:do 15.00 sati.

2.Grada Gračanice u ulicama: Zlatnih Ljiljana-naselje Luke,Vuknić- naselje Jug, Riječka, Bosanskih Kraljeva,Stubljanska strana, Kovačka, Muhameda Mašića, Zanatski Centar Evropa, Sultan Mehmeda Fatiha 2. Fridriha Foglara-Kej, Alije Izetbegovića,22. Divizije, Adema Alića, Gradaščevića, Ahmeta Šiljića, Mejdanić, Ibrahim Bega Pašića, Muslimanskih Brigada u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

