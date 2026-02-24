Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 25.02.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: Bosanska, Kozlovačke Čete, Kojšino, 6.Bosanske Brigade i Kicelj u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Tarevo,Čitluk,Luke-Novo Naselje i Crijevčići u vremenu od 09:30 do 15:30 sati.

3. Grada Srebrenika:

– u ulicama: Maršala Tita, Maka Dizdara i 9.Septembar u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama: Ahmeta Šiljića, Otvorenog Grada Umjetnosti, te dio naselja Polje prema Ćojluku u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 26.02.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Srebrenika u naselju Donji Srebrenik-Nišići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Progres,,Mesnjača i Gojsalići u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.

3. Općine Kalesija u naseljima: Međaš, Zates, Jeginov Lug, Donji Rainci, Gornji Rainci, Tojšići, Kikači, Babajići, Spreča,i Babina Luka u vremenu od 10:00 do 14:30 sati.

