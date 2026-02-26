Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 27.02.2026. godine (petak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u naseljima: Brđani, Martinovići, Crno Blato i Dokanj u vremenu od 09:00 do 14:00 sati,

– u naselju Seljublje u vremenu od 09:30 do 14:00 sati.

– u naseljima: Par Selo, Par Selo škola, Par Selo pijesak, Par Selo Vojana i Orašje u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Sječe, Kiseljak Novo Naselje i Markuše u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

3. Općine Kalesija:

– u naseljima: Lipovice, Bukvari, Gornje Petrovice, Međaš, Gornji Rainci, Zulići, Javrići, Meškovići, Međaš Dolina, Međaš Pista, Zates, Jeginov Lug, Paloši, Puzići i Herići u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Tojšići Bare, Ćive, Donje Vukovije i Gornje Vukovije u vremenu od 12:00 do 13:00 sati.

Dana 28.02.2026. godine (subota) na području:

1. Općine Doboj Istok

– u naseljima: Centar Klokotnica, Frkati, Ahimbašići, Samarić, Babići i Klokotnica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Gračanice u naseljima: Hajdarevac, Ritašići, Stubo, Potok Mahala, Drafnići, Bijela Polja, Podgaj, Malta, te ulice: Alije Izetbegovića, 22. Divizije, Ibrahim bega Pašića, Muslimanskih brigada, Hazima Vikala, 111. Gračaničke brigade i Hadžikadijina u vremenu od 09:00 do 16.00 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije u TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Zlatne plakete za Mirsadu Suljkanović Selimović i Lejlu Ferhatbegović Dizdarević

Istaknuto

Zmajevi bez prava na kiks: Protiv Švicarske u Mejdanu igra se za ostanak u igri

BiH

Uskoro sjednica Predstavničkog doma FBiH, na dnevnom redu više zakona po hitnom postupku

Vijesti

Film Glavonja oborio rekorde gledanosti: Više od 12.800 gledatelja u prvom vikendu

Vijesti

Hoće li rudnici biti oslobođeni putarine na dizel?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]