Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 27.02.2026. godine (petak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u naseljima: Brđani, Martinovići, Crno Blato i Dokanj u vremenu od 09:00 do 14:00 sati,

– u naselju Seljublje u vremenu od 09:30 do 14:00 sati.

– u naseljima: Par Selo, Par Selo škola, Par Selo pijesak, Par Selo Vojana i Orašje u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Sječe, Kiseljak Novo Naselje i Markuše u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

3. Općine Kalesija:

– u naseljima: Lipovice, Bukvari, Gornje Petrovice, Međaš, Gornji Rainci, Zulići, Javrići, Meškovići, Međaš Dolina, Međaš Pista, Zates, Jeginov Lug, Paloši, Puzići i Herići u vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Tojšići Bare, Ćive, Donje Vukovije i Gornje Vukovije u vremenu od 12:00 do 13:00 sati.

Dana 28.02.2026. godine (subota) na području:

1. Općine Doboj Istok

– u naseljima: Centar Klokotnica, Frkati, Ahimbašići, Samarić, Babići i Klokotnica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Gračanice u naseljima: Hajdarevac, Ritašići, Stubo, Potok Mahala, Drafnići, Bijela Polja, Podgaj, Malta, te ulice: Alije Izetbegovića, 22. Divizije, Ibrahim bega Pašića, Muslimanskih brigada, Hazima Vikala, 111. Gračaničke brigade i Hadžikadijina u vremenu od 09:00 do 16.00 sati.