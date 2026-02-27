Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 28.02.2026. godine (subota) na području:

1. Općine Doboj Istok u naseljima: Centar Klokotnica, Frkati, Ahimbašići, Samarić, Babići i Klokotnica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Gračanice u naseljima: Hajdarevac, Ritašići, Stubo, Potok Mahala, Drafnići, Bijela Polja, Podgaj, Malta, te ulice: Alije Izetbegovića, 22. Divizije, Ibrahim bega Pašića, Muslimanskih brigada, Hazima Vikala, 111. Gračaničke brigade i Hadžikadijina u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

Dana 01.03.2026. godine (nedelja) na području Grada Živinica u naselju u okolini Doma zdravlja Živinice u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije u TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

170.000 penzionera čeka odluku: Hoće li vozačke dozvole pojeftiniti?

Vijesti

Vlada ovog kantona isplaćuje po 450 KM svim budžetskim korisnicima povodom Dana nezavisnosti

Istaknuto

Od 1. marta besplatna uvjerenja iz MIO/PIO, ukinuta naplata svih potvrda iz matične evidencije

Vijesti

Svečano obilježeno 37 godina rada Dječijeg odjeljenja Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača

Vijesti

VSTV BiH zasjeda 4. i 5. marta: Evo šta je na dnevnom redu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]