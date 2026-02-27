Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 28.02.2026. godine (subota) na području:

1. Općine Doboj Istok u naseljima: Centar Klokotnica, Frkati, Ahimbašići, Samarić, Babići i Klokotnica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Gračanice u naseljima: Hajdarevac, Ritašići, Stubo, Potok Mahala, Drafnići, Bijela Polja, Podgaj, Malta, te ulice: Alije Izetbegovića, 22. Divizije, Ibrahim bega Pašića, Muslimanskih brigada, Hazima Vikala, 111. Gračaničke brigade i Hadžikadijina u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

Dana 01.03.2026. godine (nedelja) na području Grada Živinica u naselju u okolini Doma zdravlja Živinice u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.