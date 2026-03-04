Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 05.03.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle u ulici Fra Blaža Josića u vremenu od 08:30 do 13:00 sati.

2. Grada Gradačca u naseljima: Vida,Vida Kamenik, Mejremići, Skenderi, Rakija, Humke, Lukavac Gornji, Hasanbašići, Rajska, Rajska – Iverovac, Svirac i Bajramovići u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

3. Grada Gračanice u naseljima: Donja Orahovica, Makovci, Hotilj, Rijeka – Donja Orahovica i Gornja Orahovica u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

4. Grada Srebrenika u dijelu Trga Alije Izetbegovića(zanatski centar) u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

Dana 06.03.2026. godine (petak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama Brđani i Gradovrška u vremenu od 08:30 do 13:00 sati,

– u naselju Sepetari u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Gradačca u naseljima: Šečići, Kikići, Karača, Požarike, Rajčanka, Vida, Srednjoškolski, Diren, Beberovača, Novalići, Stadion i Njiverica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Živinica u naseljima: Nevrenča, Fazlići, Savino Brdo i Medovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

4. Grada Srebrenika u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.