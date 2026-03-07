Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.
Dana 08.03.2026. godine (nedjelja) na području:
1. Grada Gračanice:
– na području MZ Lukavica i naselja Bare u Stjepan Polju u vremenu od 10:00 do 12:00 sati,
– u naseljima: Luke, Jug, Ritašići, Stubo, Riječka, Mejdanić, u dijelu naselja oko BKC-a, te u ulicama: Bosanskih kraljeva, Kej Fridriha Foglera i Alije Izetbegovića u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
2. Komplet Općine Doboj Istok u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.
Dana 09.03.2026. godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle:
– u ulicama: Bukinjska i Rudnička u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,
– u ulicama: Jalska, Goli Brijeg i Put Vinište u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
2. Grada Živinica u naseljima: Nevrenča, Fazlići, Savino Brdo i Medovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.