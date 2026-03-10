Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 11.03.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Srebrenika:

– u ulicama: 16. Muslimanske Brigade, Mehmeda Ramića Ramba, Derviša Sušića, Otvorenog Grada Umjetnosti i Mehmeda Spahe u vremenu od 09:30 do 12:30 sati,

– u ulicama 25. Novembra i Maka Dizdara u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Đerići, Noćajevići, Rujići, Suha, Brlošci i Gojakovići u vremenu od 09:00 do 14:30 sati.

Dana 12.03.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Gradačca u naseljima: Šečići, Kikići, Karača, Požarike, Rajčanka, Vida, Srednjoškolski, Diren, Beberovača, Novalići, Stadion i Njiverica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Progres, Mesnjača i Gojsalići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.