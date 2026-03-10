Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 11.03.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Srebrenika:

– u ulicama: 16. Muslimanske Brigade, Mehmeda Ramića Ramba, Derviša Sušića, Otvorenog Grada Umjetnosti i Mehmeda Spahe u vremenu od 09:30 do 12:30 sati,

– u ulicama 25. Novembra i Maka Dizdara u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Đerići, Noćajevići, Rujići, Suha, Brlošci i Gojakovići u vremenu od 09:00 do 14:30 sati.

Dana 12.03.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Gradačca u naseljima: Šečići, Kikići, Karača, Požarike, Rajčanka, Vida, Srednjoškolski, Diren, Beberovača, Novalići, Stadion i Njiverica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Općine Kladanj u naseljima: Progres, Mesnjača i Gojsalići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Advokatica Vasvija Vidović osuđena na šest mjeseci zatvora

BiH

Soreca upozorava: Političari u BiH podržavaju EU put, ali izostaju konkretne reforme

Istaknuto

Strah od nestašice povećao potrošnju dizela, stabilizacija se očekuje do srijede

Vijesti

Iran nudi slobodan prolaz kroz Hormuški moreuz državama koje protjeraju američke i izraelske ambasadore

Vijesti

Iran prijeti blokadom izvoza nafte s Bliskog istoka, Trump upozorava na još snažniji odgovor

Učitati više