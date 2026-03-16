Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 17.03.2026. godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulici Uzeira Mehičića u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u ulicama: Tušanj i Mandići u vremenu od 12:0 do 15:00 sati.

Dana 18.03.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzle u ulici Kozlovačke čete u vremenu od 08:30 do 13:00 sati.

2. Grada Živinica:

– u naseljima: Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići,Suha Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići Dom, Pepići, Hodžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Kamp karaula, Karaula, Lug, Maline, Strašanj, Oskova ušće, Lučići, Barički gaj, Gornje Živinice Škola, Trumići, Spahići, Rasadine, Kopjevići, Brezik,Višća, Šišići i Davulije, te u ulicama: Partizanska, Sprečka i XXIV ulica u vremenu od 11:30 do 13:00 sati.